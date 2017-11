Havalimanları karla mücadeleye hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, twitter hesabından Türkiye'deki havalimanlarında yaklaşan kış öncesinde alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların kış aylarında rahat ve güvenli yolculuklarını sağlamak için hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Ocak, havalimanlarındaki kar mücadele hizmetlerinin 259 ileri teknoloji donanımlı özel maksatlı araçla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekim ayında alınan 10, uçak ve köprü altı kar mücadele aracı ile 15 kompakt tip kombine kar mücadele aracı ile araç parkının zenginleştirildiğini kaydeden Ocak, "Böylece kar mücadele hizmetlerinde kullanılan araç sayısı 284’e ulaştı. Bu kış, havalimanlarımızda kar mücadele hizmetleri bu konuda eğitimli ve deneyimli toplam 500 personel tarafından yürütülecek." ifadelerini kullandı.

Funda Ocak, havalimanlarında bin 33 ton buz önleyici ile çözücü (de-icing) sıvı malzemesini karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere hazır durumda olduğunu, ihale edilen bin 500 ton de-icing sıvı malzemenin Aralık ayı içinde teslim alındıktan sonra havalimanlarına gönderileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanında etkili bir karla mücadele için şimdiden her türlü önlemi alıyoruz. Ekip ve ekipmanlar sayı olarak yeterli hale getirildi. Personelimiz, sürekli eğitim ve tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda. Atatürk Havalimanında bu sezon kar mücadelesi 31 adet ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu sezon kullanılmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzeme hazır durumda. Kış koşullarında seyahat edecek yolcularımızın can güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle her türlü önlemi titizlikle alıp, uyguluyoruz. Karla mücadeleyi, uluslararası emniyet kurallarına göre yürütüyoruz, bunun için tüm paydaş kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz. Bu amaçla kurulmuş bulunan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) karla mücadelenin koordinasyon içinde yürütülmesine büyük katkıda bulunuyor. DHMİ’nin başkanlık ettiği MADKOM, bildiğiniz gibi havayolu kuruluşları, yer hizmet kuruluşları ve meteoroloji müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor."