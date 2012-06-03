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Havada grev yasağı yürürlükte

Havacılık hizmetlerinde grev ve lokavt yasağı getiren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Havada grev yasağı yürürlükte

Havacılık hizmetlerinde grev ve lokavt yasağı getiren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

03 Haziran 2012 Pazar 12:50
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Havada grev yasağı yürürlükte

ANKARA

Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun ile, 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına ''Havacılık hizmetleri'' de eklendi. Böylece havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılamayacak.
Kanun ile ayrıca, Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek. Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, park ücreti alamayacak.
Kanunla korsan taksicilere verilen para cezaları da artırıldı. İlgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, iş yeri ve işletmelerin sorumlularına kanunda belirtilen idari para cezasının 3 katı, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 5 katı olarak uygulanacak. Daha önce 15 gün trafikten men edilen bu araçlar, bundan sonra 60 gün süreyle trafiğe çıkamayacak.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 04:52
Anahtar Kelimeler:
HavadaGrev Yasağı
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