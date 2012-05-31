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Havacılıkta grev yasağı

Havacılık hizmetlerinde grev ve lokavt yasağı getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Havacılıkta grev yasağı

Havacılık hizmetlerinde grev ve lokavt yasağı getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:12
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Havacılıkta grev yasağı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'a göre, havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılamayacak.
Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek.
Hükme aykırı park ücreti alan, almaya teşebbüs edenler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Korsan taksicilere verilen para cezaları artırıldı. Korsan taksicilere ilk defada yaklaşık 1950 lira, bir yıl içinde tekrarlanması halinde 3 bin 250 lira, bu taksileri kullanan vatandaşlara ise 215 lira para cezası kesilecek.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:13
Anahtar Kelimeler:
Yasak
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