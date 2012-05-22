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Havaalanında ayakkabı çıkarmaya son

Atatürk Havalimanı'ndaki yakın zamanda kullanılmaya başlanacak x-ray cihazı sayesinde yolcular, ayakkabılarını çıkarmadan uçağa binebilecek.

Havaalanında ayakkabı çıkarmaya son

Atatürk Havalimanı'ndaki yakın zamanda kullanılmaya başlanacak x-ray cihazı sayesinde yolcular, ayakkabılarını çıkarmadan uçağa binebilecek.

22 Mayıs 2012 Salı 16:21
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Havaalanında ayakkabı çıkarmaya son

İstanbul Vali Yardımcısı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, konu hakkında şöyle konuştu:

''Mevcut uygulamada, güvenlik kapılarından geçiş sırasında cihazın sinyal vermesi durumunda yolcu ve personel ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalıyor. Özellikle kadınlar, zamanı dar olan yolcular, itfaiye ve acil sağlık personelinin şikayetlerine neden olan bu uygulama, artık tarihe karışıyor. Güvenlik Komisyonu'nda, 17 Mayıs'ta aldığımız karar gereğince, havalimanımıza gelişmiş birçok ülkede güvenle kullanılan 'ayakkabı x-ray' cihazını koyacağız. Ayak kısmı sinyal veren yolcunun, ayağını bu cihazın üzerine basmasıyla ayakkabının içinin adeta röntgeni çekilecek. Güvenlik açısından bir sakınca belirlenmeyen kişi, ayakkabısını çıkarmadan arındırılmış sahaya girebilecek.''

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 08:34
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavaalanıAyakkabı
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