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Hava yarın sabah itibariyle serinleyecek

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Hava yarın sabah itibariyle serinleyecek

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:51
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Hava yarın sabah itibariyle serinleyecek

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın ardından da serin havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir düzeyde (6-12 derece) azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. 

Marmara, Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da cuma günü yağmur ve sağanak görülecek. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

23 Nisan Pazar günü yağış bekleniyor

Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun cumartesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı pazar günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. 

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HavaYarın SabahSerinleyecek
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