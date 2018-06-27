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Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:22
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Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖFETÖ OperasyonuHava Kuvvetleri
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