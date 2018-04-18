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Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:50
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

ANKARA

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, telefonuna ByLock yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16'sı albay, 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya, Kayseri, Muğla ve Bursa'da yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri KomutanlığıFETÖYapılanmaOperasyon
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