Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında haklarında dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada, tutuksuz yargılanan 51 sanık hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların avukatları ile öğrencilerin aileleri ve yakınları da katıldı.

Duruşmaya, kimlik tespitinin ardından sanıkların ifadeleriyle devam edildi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan ve olay günü bir bölümü helikopterle Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Sanıklardan bir bölümü savcılığın talebiyle sulh ceza mahkemesi, bir bölümü de iddianameyi kabul eden Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmış, böylece davada 2 komutan dışında tutuklu sanık kalmamıştı.

Öğrencilerin geri kalanı ile 2 komutan, 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.