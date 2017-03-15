Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin​ Hava Harp Okulu'nun 70 öğrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ve şoför olarak görev yapan 2 erin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına başlandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan salondaki duruşmaya, 72 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, 69 öğrenci ile 3 rütbeli tutuklanırken, bir öğrenci ile 2 er adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.