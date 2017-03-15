Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89503
ALTIN
144.800
DOLAR
3.7376
STERLIN
4.5733
EURO
3.9750
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 72’si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı.

Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 72’si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı.

15 Mart 2017 Çarşamba 10:50
18 Okunma
Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbe davasının üçüncü duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin​ Hava Harp Okulu'nun 70 öğrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ve şoför olarak görev yapan 2 erin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına başlandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan salondaki duruşmaya, 72 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, 69 öğrenci ile 3 rütbeli tutuklanırken, bir öğrenci ile 2 er adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖHava Harp Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı
Yurt dışında oy kullanılacak yerlere 3 ülke eklendi
Yurt dışında oy kullanılacak yerlere 3 ülke eklendi
"Bütün uluslararası toplumun ayağa kalkması lazım"
"Bütün uluslararası toplumun ayağa kalkması lazım"
FETÖ sanıklarından 'telefonum bozuldu' savunması
FETÖ sanıklarından 'telefonum bozuldu' savunması
Jandarmadan kaçarken nehre atlayan FETÖ şüphelisinin cesedi bulundu
Jandarmadan kaçarken nehre atlayan FETÖ şüphelisinin cesedi bulundu
Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı
Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ