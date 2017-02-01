Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86848
ALTIN
145.654
DOLAR
3.7755
STERLIN
4.7737
EURO
4.0563
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

(FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

(FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 10:20
87 Okunma
Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

Aylık rutin tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklarda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock bulunmadığına dair yazısı ve dosyaya Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen yeni delilleri göz önüne alarak, tutuklu 51 sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılamaya 28 Mart 2017'de başlayacak.

43 öğrenci de daha önce tahliye edilmişti

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince de 24 Ocak'ta, savcılığın talebi üzerine, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verilmişti.

Bu kararla tahliye edilen öğrenci sayısı 94'e çıkarken, 48 öğrencinin tutukluluk hali sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hava Harp OkuluFETÖAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ