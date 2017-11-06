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Hava Harp Okulu'ndaki darbe toplantısının görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce İstanbul Hava Harp Okulu'nda yapılan darbe koordinasyonuna ilişkin toplantı görüntüleri ortaya çıktı.

Hava Harp Okulu'ndaki darbe toplantısının görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce İstanbul Hava Harp Okulu'nda yapılan darbe koordinasyonuna ilişkin toplantı görüntüleri ortaya çıktı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:24
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Hava Harp Okulu'ndaki darbe toplantısının görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne katıldığı iddia edilen, İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 44 kişi hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin ek dosyalardaki görüntülerin detayları belli oldu.

Görüntülerde, darbe girişiminden bir gün önce (14 Temmuz 2016) Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılan darbe koordinasyonuna ilişkin toplantıya katılanlar yer alıyor. Söz konusu toplantılara; İstanbul'daki ana darbe davasınınsanıkları eski tümgeneral Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay, eski 66. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski İstanbul Jandarma Komutanı Gürcan Sercan (Jandarma dosyasının sanığı) ile diğer şüphelilerin katıldıkları görülüyor.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi ile Akıncılar davalarının sanığı eski tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in okula gelişi ve toplantıya girişinin yer aldığı görüntülerde, darbe akşamı Hava Harp Okulunda yaşananlar da var.

Görüntülerde, şüphelilerin darbe girişiminde kullandıkları helikopterlerin çıkartılma anları ile darbenin bastırılmasının ardından kaçış amaçlı kullanılan helikopterlere yakıt ikmali için giriş-çıkış yapan tankerler de yer alıyor. Ayrıca, darbe girişimi için kullanılmak üzere hazırlanmış olan mühimmatlar ve patlayıcıların da görüntüleri de dosya ekleri arasında bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖHava Harp Okulu
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