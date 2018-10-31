Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.952
DOLAR
5.4717
STERLİN
6.9776
EURO
6.2122
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan çift...
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1...
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük

Hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
0 Okunma
Hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA ile tespit edilip etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ın Cudi Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı'nın Helinapir Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile PKK'lı teröristler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKGARAZapMetina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da eğitim uçağı düştü
Antalya'da eğitim uçağı düştü
Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu
Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
İstanbul Havalimanı açılışa hazırlanıyor
İstanbul Havalimanı açılışa hazırlanıyor
Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suudi Başsavcısı Mucep İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı
Suudi Başsavcısı Mucep İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı
Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner vefat etti
Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner vefat etti
"Cumhuriyetimize yeni bir havalimanı hediye ediyoruz"
"Cumhuriyetimize yeni bir havalimanı hediye ediyoruz"
'Dörtlü zirve Türkiye'nin diplomatik zaferidir'
'Dörtlü zirve Türkiye'nin diplomatik zaferidir'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ