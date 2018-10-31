Hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA ile tespit edilip etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ın Cudi Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı'nın Helinapir Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile PKK'lı teröristler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.