Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.180
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5396
EURO
3.9897
Karda rafting heyecanı
Karda rafting heyecanı
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında belirlenen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi imha edildi ,

Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında belirlenen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi imha edildi ,

11 Mart 2017 Cumartesi 11:56
5 Okunma
Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 silah mevzisi de imha edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri KomutanlığıHava HarekatıYüksekovaHakkariPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor
Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu
Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu
Ramazan umre kayıtları başlıyor
Ramazan umre kayıtları başlıyor
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı
İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ