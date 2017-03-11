Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü hedeflerine düzenlenen harekatta 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Yüksekova kırsalına dün öğleden sonra hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 silah mevzisi de imha edildi.