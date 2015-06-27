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Hatay'da "kuduz" karantinası

İskenderun ilçesinde bir köpekte kuduza rastlanması üzerine ilçe riskli bölge ilan edildi.

Hatay'da "kuduz" karantinası

İskenderun ilçesinde bir köpekte kuduza rastlanması üzerine ilçe riskli bölge ilan edildi.

27 Haziran 2015 Cumartesi 23:45
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Hatay'da

HATAY

İskenderun'da özel bir hastanenin bahçesinde davranışlarıyla şüphe çeken köpek, İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Birimi görevlilerince barınağa götürüldü. Köpeğin iki gün sonra barınakta ölmesi üzerine şüphelenen yetkililer köpeği Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Yapılan incelemede köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.

Bunun üzerine ilçede Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kurularak, ilçe riskli bölge ilan edildi. Şehrin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

Riskli bölge uygulamasının 6 ay süreceği bildirildi

Bir çocukta kuduz şüphesi

Öte yandan, Hatay'ın Hassa ilçesinde 34 gün önce bir köpek 4 yaşındaki Hayrun Nisa G'yi ağzından ısırdı. Düştü zannedilerek kuduz aşısı yaptırılmayan çocuk, gözlerinin kızarması ve ağzından köpük gelmesi üzerine Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayrun Nisa G. buradan İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlk incelemede "kuduz" teşhisi konulan Hayrun Nisa G, özel hazırlanan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.

Hastane personeline tedbir amacıyla kuduz aşısı yapıldı.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:02
Anahtar Kelimeler:
HatayKuduzönce VatanKarantina
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