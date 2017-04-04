Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Hatay merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışanların da bulunduğu 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.