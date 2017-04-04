Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Hatay merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışanların da bulunduğu 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 29 Mart'ta Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i tutuklandı, 28'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA