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Hatay'ın dağ ceylanlarına özel bakım

Türkiye'de sadece Hatay'da varlığı tespit edilen ve nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan gazella gazella türü dağ ceylanları, Kırıkhan ilçesindeki Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda özenle korunuyor.

Hatay'ın dağ ceylanlarına özel bakım

Türkiye'de sadece Hatay'da varlığı tespit edilen ve nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan gazella gazella türü dağ ceylanları, Kırıkhan ilçesindeki Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda özenle korunuyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:57
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Hatay'ın dağ ceylanlarına özel bakım

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda, gazella gazella türü Hatay dağ ceylanlarına adeta bebek gibi bakılıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 2008 yılında yapılan çalışmalarda Türkiye'de sadece Hatay'da varlığı tespit edilen, gazella gazella türü dağ ceylanlarının varlığının devamı için 150 dönümlük arazi üzerine kurulan istasyonda 7 yavru ile 11 yetişkin ceylana bakılıyor.

Ceylanların bakımları görevlilerce özenle yapılırken, hayvanlar 24 saat boyunca güvenlik kameralarınca izleniyor. Yavru ceylanlar üç öğün biberon yardımıyla beslenirken, yetişkinlere de ot ve arpa veriliyor.

Hastalanan veya yaralanan ceylanların yine merkezde görevlilerce tedavileri yapılıyor. Durumları ciddi olan ceylanlar ise Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veterinerlik Fakültesine gönderiliyor.

İstasyona yakın çevredeki, askeri yasak bölge de olan Suriye sınırındaki özel alanda ise 700 civarındaki dağ ceylanı görevliler tarafından kontrol altında tutuluyor. Kontrolleri yapılanlardan müdahale gerekenler ise yetkililer tarafından istasyona getiriliyor.

Bu arada, sınır hattında asker veya çobanlar tarafından bulunan ceylanlar da merkezde koruma altına alınıyor.

İstasyon görevlisi Hüseyin Dinler, yaptığı açıklamada, koruma altındaki ceylanların doğal yaşam alanlarında tutulduğunu söyledi.

Ceylanların bakımının nesillerinin devamı için çok önemli olduğunun altını çizen Dinler, "Koruma altındaki ceylanlar burada özgürce yaşam sürüyorlar. Küçükleri adeta bebek gibi biberonla besliyoruz. Bakım ve tedavilerinde yüksek hassasiyet gösteriyoruz. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu ceylanlar hem Hatay hem de ülkemiz için önemli. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dinler, merkeze yaralı halde getirilen ceylanların da zaman geçirilmeden tedavilerinin yapıldığına dikkati çekerek, "Sınır bölgesinde görevli askerlerimiz zaman zaman yaralı halde buldukları ceylanları buraya getiriyorlar. Yaralı olanları hemen tedavi altına alıyoruz, durumları ciddi olanlar için de MKÜ Veterinerlik Fakültesinden destek alıyoruz. Ceylanların yaralarının iyileşip tekrar eski sağlıklarına kavuşmaları çok önemli." dedi.

Bu yıl sınır hattında bulunan 4 ceylanın merkezlerine getirildiğini ifade eden Dinler, koruma altındaki ceylanların sayısının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hatayın Kırıkhan IlçesiDağ CeylanlarıDağ Ceylanlarına özel Bakım
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