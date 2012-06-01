Hatay Havalimanı'na ''koruma alanı''

ANKARA -

(DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal,

ı'nın yer tespiti ve inşaat çalışmalarının 1999 yılında başladığını ve 2007 yılında DHMİ'ye yapımının tamamlanması için devredildiğini belirtti.



Hatay Havalimanı'nın inşaat çalışmalarının Aralık 2007'de tamamlandığını dile getiren Birdal, ''Hatay Havalimanı'nın inşaatını yaparken mevcut kotları yükselttik. Pistin mevcut oturması gereken yatağı 1 metreden daha fazla yükselttik. Yapılan terminali, projesinden yaklaşık 70 santimetre yüksek yaptık. Bizim bu yaptığımız yükseltme çalışmaları sonucunda yaşanan sel baskınlarında terminal binasında sıkıntı olmadı'' diye konuştu.

Birdal, apron ve pist seviyelerinin düşük olması nedeniyle aşırı yağışlarda su altında kaldığını söyledi.

Devlet Su İşleri ve Hatay Valiliği ile müşterek çalışma yaptıklarını anlatan Birdal, ''Havalimanının tel örgü sınırlarının dışında ayrıca bir koruma alanı oluşturuyoruz. Buraya gelecek su baskınlarından etkilenmemek için tali drenaj sistemleri oluşturuyoruz'' diye konuştu.