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Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

İskenderun-Antakya karayolunda durdurulan araçtaki 5 DEAŞ mensubu yakalandı.

Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

İskenderun-Antakya karayolunda durdurulan araçtaki 5 DEAŞ mensubu yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 14:39
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Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.

Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.

Operasyon nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bomba imha ekiplerinin araçtaki araması sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDeaşDEAŞ OperasyonuTerör örgütü DEAŞTerör
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