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Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit

Hatay'da PKK tarafından polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit

Hatay'da PKK tarafından polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
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Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit

HATAY 

Hatay'da terör örgütü PKK tarafından polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralı polislerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ile çelik yelekli polis ekibi sevk edildi.

Uzun namlulu silahlarla bölgede arazi araması yapan ekipler, saldırının gerçekleştiği bölgenin yaklaşık bir kilometre uzağında terk edilmiş halde 31 AT 190 plakalı bir otomobil buldu.

Araç, uzman ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından, detaylı şekilde inceleme yapılmak üzere çekiciyle Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Olayın PKK tarafından yapıldığı kesin"

Hatay Valisi Erdal Ata, terör saldırısıyla ilgili, "Şu anda tespitler, olayın PKK tarafından yapıldığı kesin. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam ediyor. Kaçan teröristlerin yakalanması için de hem emniyetimiz hem de jandarma birliklerimiz arazide operasyon yapıyorlar." dedi.

Ata, makamında yaptığı açıklamada, Antakya ilçesi girişindeki Bölge Trafik Amirliğinin olduğu bölgede sabit kontrol noktası bulunduğunu ve zaman zaman bu noktadan kaçmak isteyen araçların yandaki tali yollara saptığını belirtti.

Bu sapmaları önlemek için akşam saat 21.00-22.00 sıralarında eski İskenderun karayolunda ekiplerin görev yaptığını aktaran Ata, görevin bittiği sırada ekiplerden birinin ayrıldığını, ikinci ekip ayrılmak üzereyken saldırının gerçekleştiğini ifade etti.

"Yaralı polisin hayati tehlikesi bulunmuyor"

Ata, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci ekibimiz de ayrılmak üzereyken o anda gelmekte olan içinde üç tane teröristin bulunduğu bir araçtan ateş ediliyor. Maalesef iki polisimizi kaybettik, şehit oldu. Bir polisimiz de hastanede tedavi oluyor. Şu anda tespitler, olayın PKK tarafından yapıldığı kesin. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam ediyor. Kaçan teröristlerin yakalanması için de hem emniyetimiz hem de jandarma birliklerimiz arazide operasyon yapıyorlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin, ailelerinin başı sağ olsun, yaralımıza da acil şifalar diliyorum."

Yaralı polisin tedavisinin sürdüğünü belirten Ata, hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2017 11:17
Anahtar Kelimeler:
PolisŞehitPKKTeröristHatay
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