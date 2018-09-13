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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:11
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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 5 su tankı, 3 teknik eleman ile birçok söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Mahalleleri tehdit ediyor

Yangın, Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahallelerini de tehdit ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayOrman Yangını
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