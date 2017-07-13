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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:48
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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 zanlı gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 10 kişinin daha arandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayFETÖ
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