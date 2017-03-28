Hatay'da 'ByLock' kullanan FETÖ sanıklarına hapis cezası

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen aralarında daha önce görevlerinden ihraç edilen polislerin de bulunduğu 10'u tutuklu 11 sanık hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklanan Ali T, Hakkı D, Halil G, Kemal Ç, Kenan C, Mehmet B, Mehmet Akif Y, Muharrem G, Olcay Ö. ve Ömer G. ile gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bekir D. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

"ByLock" programını yükledi 15 gün sonra rahatsız olarak sildi

"Terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından şüpheliler hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan 41 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sanıklardan Mehmet B. iddianamedeki ifadesinde, telefonuna "ByLock" programını, "Osman" kod adlı birinin yüklediğini, yaklaşık 15-20 gün sonra da rahatsız olduğu için programı sildiğini iddia etti.

Suç işlemediğini iddia ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan eden Kemal Ç. de ByLock programını "Osman" kod adını kullanan daha sonra Muharrem G. olduğunu öğrendiği sanığın telefonuna yüklediğini ileri sürdü.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.