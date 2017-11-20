Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105647
ALTIN
162.045
DOLAR
3.9018
STERLİN
5.1693
EURO
4.5978
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Alanyaspor evinde kazandı
Alanyaspor evinde kazandı
Kayserispor 3 puanı aldı
Kayserispor 3 puanı aldı
Hepimize benzeyen; Mert Davran
Hepimize benzeyen; Mert Davran
Trump’a karşı çıkarım
Trump’a karşı çıkarım
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:30
0 Okunma
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında dün tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında sabah saatlerinde sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristlerle 2 kalaşnikof tüfek, sırt çantaları ve teçhizatlarının da ele geçirildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
"Titreyen Göl"
"Titreyen Göl"
'25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sürüyor
'25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sürüyor
Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
Bharara ve Kim hakkında soruşturma başlatıldı
Bharara ve Kim hakkında soruşturma başlatıldı
Çirkin ve kabul edilemez bir olay
Çirkin ve kabul edilemez bir olay
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bharara hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bharara hakkında soruşturma başlattı
Trafikte kumandalı araba tehlikesi
Trafikte kumandalı araba tehlikesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ