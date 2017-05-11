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Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 gün önce mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ünal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 gün önce mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ünal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

11 Mayıs 2017 Perşembe 11:32
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Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şemdinli ilçesinde 9 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çatalca köyü civarında mayın arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ünal, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çorum'un Ortaköy nüfusuna kayıtlı olan şehidin babası ile üvey annesinin Ankara'da yaşadığı, annesi Nermiye Ünal'ın 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir süre önce Merve Akbaş ile nikah yapan şehidin görevi nedeniyle yapamadığı düğününü Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Şehidin naaşı, doğum yeri olan Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.

AA

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HakkariŞemdinliTedavi Gören Asker şehit Oldu
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