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Hasta ziyaretinden dönerken kaza yaptılar

İstanbul'a hasta ziyaretine geldikten sonra Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu minibüs ile tırın karıştığı kazada biri çocuk, 13 kişi yaralandı.

Hasta ziyaretinden dönerken kaza yaptılar

İstanbul'a hasta ziyaretine geldikten sonra Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu minibüs ile tırın karıştığı kazada biri çocuk, 13 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:15
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Hasta ziyaretinden dönerken kaza yaptılar

İstanbul'a hasta ziyaretine geldikten sonra Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu minibüs ile tırın karıştığı kazada biri çocuk, 13 kişi yaralandı.

Ataşehir TEM otoyolu üzerinde seyir halindeki Abdulmuttalip İmre'nin kullandığı 25 HE 309 plakalı minibüs, otoyolun bağlantı kavşağında geri manevra yapmak isterken, arkadan gelen Adem Güner idaresindeki 34 KL 2285 plakalı tır ile çarpıştı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, bariyerlere çarpıktan sonra tırın önünde bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan ve isimleri belirlenemeyen biri çocuk 13 kişi yaralandı.

Minibüsten yola savrulan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı TEM otoyolunda ulaşım bir süre bağlantı yolundan sağlandı.

Minibüste bulunanların Erzurum'dan, hasta ziyareti için Arnavutköy'e geldikleri ve ziyaretlerinin ardından geri dönmek üzere kazadan yarım saat önce yola çıktıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir TEM Otoyolu
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