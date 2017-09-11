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Hasankeyfliler modern konutları bekliyor

Ilısu Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan vatandaşlar, inşası süren yeni ilçedeki konutlara taşınmak için gün sayıyor.

Hasankeyfliler modern konutları bekliyor

Ilısu Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan vatandaşlar, inşası süren yeni ilçedeki konutlara taşınmak için gün sayıyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:48
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Hasankeyfliler modern konutları bekliyor

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) Projesi nedeniyle su altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan vatandaşlar, inşası süren yeni konutlara taşınmak için gün sayıyor.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde, 31 Aralık 2017'de suyun tutulmaya başlanması planlanıyor. Su altına kalacak Hasankeyf'te yaşayan vatandaşlar için yeni yerleşim yerinde 710 konut inşa edilecek.

Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi, kütüphane gibi bir çok kurumun hizmet verdiği yeni yerleşim yerinde, 1 kilometre uzunluğundaki duble ve bölünmüş köprünün de önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Hasankeyf'in tümüyle taşınmasıyla ilçe, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra kültürel yarım adasıyla Türkiye'nin en modern ilçeleri arasında yerini alacak.

"Kamu kurumlarının yüzde 90'ı taşındı"

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin ilçeye ayrı bir önem verdiğini, tarihi ilçede devletin çok büyük projeler hayata geçirdiğini söyledi.

"Kamu kurumlarının yüzde 90'ı yeni yerleşim yerine taşındı. Hak sahibi komisyonu başkanı olarak çalışmalarımızı bitirdik." diyen Baygüven, 710 müstakil konut yapıldığını, 130 ile 150 metrekare arası kullanım alanına sahip, müstakil bahçesi olan konutların yapımının sürdüğünü belirtti.

Konutların yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını, bölgede eşi emsali olmayan Kültür Merkezi'nin yapımının sürdüğünü dile getiren Baygüven, tarihi eserlerin merkeze taşınarak, burada sergileneceğini aktardı.

Yeni yerleşim yerinde 200 kişilik öğrenci yurdunun yapımına başlandığını bildiren Baygüven, esnaf için iş yerleri de yapıldığını, bu kişilerin yavaş yavaş yeni yerleşim yerine taşınacağını anlattı.

1981 yılından beri sit alanı ilan edilmiş

Türkiye'nin dördüncü büyük beton köprüsünün yapımının da sürdüğünü kaydeden Baygüven, su altına kalacak Hasankeyf'in gerek sosyal ve gerekse ekonomik açıdan geri kalmaması amacıyla bu çalışmaların yapıldığını, yeni yerleşim yerine gelecek olan turistlerin en iyi hizmeti alacağını vurguladı.

Baygüven, şöyle devam etti:

"1981 yılından beri sit alanı olması sebebiyle vatandaşlarımız maalesef güzel şartlarda yaşamadı. O yüzden gerek konut ve gerekse iş yerleri olarak onlara modern bir yapı sunuyoruz. Burası devletimizin vizyon projelerinden biri. Baraj ve tarihi olmasından dolayı inşaat yapılamamış ve yatırım burada kısır kalmıştır. Ama artık devletimiz güzel ve modern bir şehir tesis ediyor. Vatandaşlarımızın daha güzel ve konforlu konutlarda yaşaması, esnafın güzel ve modern iş yerlerinde hizmet sunması amaçlanıyor." 

AA

Anahtar Kelimeler:
ılısu BarajıHasankeyfHES Projesi
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