ANKARA - Ankara'da 9 ülkeden 28 konuşmacının katıldığı "Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu" başladı.



Medeniyet İlim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Genç Birikim Derneği'nin işbirliğinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde devam eden "Hasan El Benna ve Müslüman Kardeşler" sempozyumu'nda Arap Baharı'nın önemli dinamiklerinden Müslüman Kardeşler hareketi ve onun kurucusu Hasan el Benna bütün yönleri ile ele alınıyor.



Sempozyumda Türkiye, Ürdün, Malezya, Suriye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Filistin ve Fas'tan konuşmacılar tebliğlerini sunuyor. İki gün sürecek sempozyumda altı oturum düzenlenecek. Müslüman Kardeşlerin kurucusu Hasan el Benna, akademisyenler, araştırmacılar, gazeteci-yazarlar, ilahiyatçılar ve siyasetçiler gibi geniş bir yelpazeden oluşan tebliğcilerin sunumları ile ele alınacak.



Sempozyuma Mısır, Suriye, Fas, Malezya ve Ürdün'deki Müslüman Kardeşler'in yöneticileri, Hamas'ın yetkilileri ile birlikte toplam 28 konuşmacı katılıyor.



Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu yarın sona erecek. Sempozyum hakkında www.hasanelbenna.com adresinden bilgi edinilebilir.

