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Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Yazar Hasan Cemal'in, PKK'nın elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin yargılandığı davada, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Yazar Hasan Cemal'in, PKK'nın elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin yargılandığı davada, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

14 Şubat 2017 Salı 13:41
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Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Yazar Hasan Cemal'in, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin yargılandığı davada, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Burhan Temtek, sanık hakkında ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaada, sanığın söz konusu yazısında, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Fehman Hüseyin isimli şahısla yaptığı röportajından alıntılar yaparak, örgüt propagandası yaptığı, bu nedenle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada son sözleri sorulan Sanık Cemal, gazeteciliğin suç olmadığını ifade ederek, ''Gazeteciliğin suç olduğu toplumlarda hukuk, özgürlük ve demokrasi olmaz. 47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemal hakkında, ''suçu ve suçluyu övmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceğine ilişkin yeterli kanaatin oluştuğundan, verilen cezanın ertelenmesine karar vererek, sanık hakkında 2 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, gerekçeli kararın sonra açıklanacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yazar Hasan CemalPKKFehman HüseyinSuçu Ve Suçluyu övmekHasan Cemal
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