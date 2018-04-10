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Harran Üniversitesi 'güneş' ile kazanacak

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali hem üniversiteye gelir sağlayacak hem de Ar-Ge çalışmalarına zemin oluşturacak.

Harran Üniversitesi 'güneş' ile kazanacak

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali hem üniversiteye gelir sağlayacak hem de Ar-Ge çalışmalarına zemin oluşturacak.

10 Nisan 2018 Salı 13:01
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Harran Üniversitesi 'güneş' ile kazanacak

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerinden Şanlıurfa'da bu durumu avantaja dönüştürmek için yola çıkan Harran Üniversitesinin (HRÜ)5 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.

Üniversite, kurulacak GES ile bir taraftan kendi enerji ihtiyacını karşılayacak diğer taraftan da bu santral Ar-Ge çalışmaları için dev bir laboratuvar işlevi görecek.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, yaptığı açıklamada, bölgenin güneşlenme süresinin yıllık 3 bin saati bulduğunu belirtti.

Taşaltın, devlet teşvikleriyle de desteklenen yenilenebilir enerji yatırımlarına bölgedeki özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarının da ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu bakış açısıyla, bölge halkının "güneş tarlası" olarak nitelendirdiği güneş enerjisi santrali yatırımına giriştiklerini anlatan Taşaltın, son dönemde yenilenebilir enerji alanında bürokrasi bakımından sağlanan kolaylıkların kendilerini rahatlattığını söyledi.

Kısa süre önce inşaatına başladıkları santralin hizmete sokulması için gün saydıklarını ifade eden Taşaltın, santralde 21 bin 200 panel bulunduğunu ve yaklaşık 27 milyon liraya mal olduğunu dile getirdi.

"Ekstra gelir olacak"

Santralin yıllık 5 MW enerji üreteceğini belirten Taşaltın, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi santralimiz 5 MW'lık kapasiteye sahip, inşallah bir aya kadar tamamlanıyor. Enerji, üniversitemize bir iki aya kadar verilmiş olacak. Her ay 300-400 bin lira civarında üniversiteye gelir sağlanacak. Bu 3-4 yılda harcadığımız parayı kurtaracak bir rakamdır. Ekstra bir gelir gibi olacak ve bu bizi çok rahatlatacak."

GES'in aynı zamanda akademisyen ve öğrenciler için çalışma alanı da olacağını dile getiren Taşaltın, "Bir de işin Ar-Ge tarafı var, hocalarımız burada güneş enerjisiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacak bu da bizim için ayrıca bir avantaj olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneş EnerjisiHarran üniversitesi
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