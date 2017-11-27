Hariciyenin gönüllü elçilerinden geleneksel kermes

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde görev yaparken şehit edilen, vazife başında vefat eden dışişleri mensuplarının ailelerine destek olmak amacıyla 36 yıl önce kurulan Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) geleneksel kermesi Ankara'da yapıldı.

Aralarında KKTC, Kuveyt, Azerbaycan, Filipinler, Güney Afrika, Slovenya, İran, Filistin, Macaristan, Sudan, İtalya, İrlanda ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda yabancı misyon temsilciliği kermeste stant açarak ürünlerini sergiledi.

JW Marriott Otel'de dün akşam yapılan kermeste, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden gönderilen çeşitli ürünler yer alırken, etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi gezdi.

DMEDD Yönetim Kurulu Başkanı Gül Yalçın, yaptığı açıklamada, derneğin 1981'de kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde şehit edilen görevlilerin ve vazife başında vefat eden bakanlık mensuplarının geride kalan ailelerine zor günlerinde destek olmak ve çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Yalçın, derneğin yardım çalışmalarının yanı sıra Türkiye'yi tanıtan faaliyetler de yürüttüğünü söyleyerek, "Dernek, kurulduğu tarihten bu yana 2 bin 500'ün üzerinde eğitim bursu sağladı. Burslarımız devam ediyor ve eğitim projelerine de devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl düzenlenen kermese Ankara'daki 30 yabancı büyükelçiliğin katıldığını belirten Yalçın, kermesten elde edilen gelirin genellikle eğitim alanında değerlendirildiğini ve bir kısmının da yardım projelerinde kullanıldığını anlattı.

"Yabancı Misyon Şef Eşleri" (SHOM) Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in eşi Dora Kiss-Henezi de DMEDD'in, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de tanıtımı için çok yoğun çalışmalar yürüttüğünün altını çizerek, "Bugün burada olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Sefire Kiss-Henezi, kermesin farklı ülkelere ait ürünlerin tanıtılması için güzel bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, DMEED'deki partnerleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kermese katılan sefirelerden Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi'nin eşi Shaike Althaqeb, DMEED'in her yıl düzenlediği geleneksel etkinliğe Ankara'daki büyükelçi eşlerinin de katıldığını söyledi.

Sefire Althaqeb, kermeste kendi yörelerine ait parfüm, şal, hurma, kahve gibi ürünlerinin satışını yaptıklarını dile getirerek ikinci kez katıldığı kermesin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hülya Çavuşoğlu'nun davetiyle kermese katıldık"

Kermeste stant açan Kilis Belediyesi Ruhizade Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi adına konuşan Özlem Arslan, konağın yapım aşaması ve açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu'nun destek olduğunu belirterek, Hülya Çavuşoğlu tarafından kermese davet edildiklerini aktardı.

Arslan, kermeste, meslek edindirme merkezindeki Türk ve Suriyelilerin ortaklaşa yaptığı el ürünlerinin satışının yapıldığını belirterek, yöresel ürünlerin de tanıtımının yapıldığını belirtti.

DMEDD, kurulduğu 1981 yılından bu yana başta Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaparken şehit olan veya görev başında vefat eden mensuplarının çocukları olmak üzere ihtiyaç sahipleri çocuklar ve kalkınma öncelikli illerde eğitim gören kız öğrencilere eğitim bursları sağlıyor.

Ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitime yönelik yardım projelerine destek veren dernek, Türkiye'nin tanıtımı için Ankara'da yerleşik yabancı misyon mensuplarına yönelik etkinlikler düzenliyor.