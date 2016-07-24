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Harekat merkezini basıp 'uçan kale'yi havalandırmışlar

FETÖ üyelerince darbe girişiminde bulunulan gece üs komutanlıklarında yaşananlar da gün yüzüne çıkıyor.

Harekat merkezini basıp 'uçan kale'yi havalandırmışlar

FETÖ üyelerince darbe girişiminde bulunulan gece üs komutanlıklarında yaşananlar da gün yüzüne çıkıyor.

24 Temmuz 2016 Pazar 11:44
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Harekat merkezini basıp 'uçan kale'yi havalandırmışlar

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimde bulunduğu gece Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi, eyleme destek veren bazı generaller tarafından ele geçirildi. Kapısı kilitlenen merkezden verilen emirle, Kayseri'den aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M'nin de bulunduğu nakliye uçakları havalandırıldı. Uçakların bazı birlik ve mühimmatı Ankara'ya getirmesi planlandı.

FETÖ üyelerince darbe girişiminde bulunulan gece üs komutanlıklarında yaşanan bazı olaylar ortaya çıktı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında eyleme destek veren birkaç general, harekat merkezine geldi. Kapıları içeriden kilitleyen üst rütbeli subaylar, kuvvete bağlı uçaklara iniş ve kalkış emirlerinin verildiği merkezin kontrolünü ele geçirdi.

İlerleyen saatlerde Ankara ve İstanbul'daki FETÖ üyesi askerlerden gelen destek talepleri üzerine Kayseri Erkilet'teki 12'nci Hava Ana Üs Ulaştırma Komutanlığındaki nakliye uçaklarının bazı birlik ve mühimmatı alarak Ankara'ya sevk etmesi amaçlandı.

Bu kapsamda harekat merkezinden, Kayseri'deki 6 nakliye uçağının havalanmasına yönelik emir gönderildi. Emrin ardından Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı devreye girerek Erkilet'teki üsse komutun geçersiz olduğuna yönelik mesaj gönderdi. Ancak üste darbe girişimine destek veren subaylar tarafından emir hayata geçirildi. Nakliye uçaklarının pilotları üsse çağrılırken, bazı pilotlar uçmayı reddetti.

"Uçan kale" havalandı

Üs komutanlığındaki uçaklardan 6 nakliye uçağı Kayseri'den havalandı. Uçaklar arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yeni giren ve "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M nakliye uçağı da yer aldı. Yeni teknolojiye sahip uçak, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer nakliye uçaklarına göre 2 kat fazla taşıma kapasitesine sahip. Sıfır görüş şartlarında ve ışıklandırılmamış alanlara inme kabiliyetine sahip uçakta, elektronik harp koruma sistemleri de mevcut. Uçağın yerden atılan radar ve ısı güdümlü füzelere karşı kendini koruma özelliği de bulunuyor.

Kayseri'den havalanan uçaklar, belli bir süre sonra Malatya Erhaç'taki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına indi. Malatya'da darbe girişimine engel olmak üzere atılan adımlar kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, yolcu uçaklarınca da kullanılan piste girdi. Aralarında iş makinelerinin de bulunduğu araçlar pisti kapatarak kullanımını engelledi. Öte yandan, vatandaşlar da 2. Ordu Komutanlığı karargahı önünde toplandı. Belediyeye ait araçların nizamiyeleri kapattığı karargah önünde, polis ile darbe yanlısı askerler arasında çatışma da yaşandı.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 11:45
Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullahçı Terör ÖrgütüHava Kuvvetleri KomutanlığıUçan KaleA400MDarbeKayseriMalatya
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