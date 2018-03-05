"Harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altında"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini de açıkladı.