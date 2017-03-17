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"Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?"

Başbakan Yıldırım, "Bizde demokrasi var da Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?" dedi.

"Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?"

Başbakan Yıldırım, "Bizde demokrasi var da Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?" dedi.

17 Mart 2017 Cuma 15:51
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"Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Gümüşhane'de halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Bizde demokrasi var da Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda, bakanımızın önünü kesiyor, atlarıyla, itleriyle oradaki soydaşlarımızın üzerine saldırıyor, darbediyor. Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları? Bu işler lafla olmuyor. Avrupa iki yüzlülük yapıyor. Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı alaşağı olurken sesi çıkmıyor, demokrasiyi hatırlamıyor. Bosna'da katliam olurken, soykırım olurken gözlerini kapıyor, insan hakları aklına gelmiyor, Suriyeli göçmenleri ülkelerine almamak için tekmeler atıyorlar, duvarlar örüyorlar, kıllarını kıpırdatmıyorlar."  

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBaşbakan Binali YıldırımGümüşhane
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