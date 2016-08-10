Hancı, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

TRABZON

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) önde gelen isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Davut Hancı, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan ve gözaltı işleminin ardından sevk edildiği mahkemece 2 Ağustos'ta tutuklanan Hancı, yaklaşık bir hafta önce Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 1 ve 3 kişilik koğuşların bulunduğu ve dolayısıyla zanlının geniş çevre ile irtibatının kısıtlanmasının amaçlandığı öğrenildi.

Hancı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu 23 Temmuz'da Araklı ilçesinde gözaltına alınmıştı.