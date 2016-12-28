banner70
28 Aralık 2016 Çarşamba

Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da
"Anayasa teklifinde yeterli tartışma... "MHP, anayasa paketine destek vermeyi... "Gönlüm yepyeni konsensüslü bir anayasa... "Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı... Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı... Pervin Buldan ifade verdi Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için... "Bütçe yasalaşmadan geçerliliğini...
Sisi Mısır halkından 6 ay süre istedi İsrailli bakandan Obama yönetimine eleştiri ABD, PYD/PKK'ya askeri yardıma hız... Nepal'de fil sürüsü köye saldırdı Türkiye ile Rusya anlaştı Trump 'kendisine' teşekkür... İran'da Sünni alim tutuklandı Kuzey Kore lideri yeni yıl kutlamalarını... Gazzeli işçilerden 'abluka'... Doğum gününe binlerce kişi katıldı "Türkiye Müslüman ülkelere ilham kaynağı... Pakistan'da 12 kişi sahte içkiden... Irak'ta 13 yılda 455 gazeteci öldürüldü Bulgaristan'da 32 yıl önce ölen... Moldova'da Cumhurbaşkanlığı binasındaki...
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı 100 milyon liralık kredi iki haftada... EPDK'dan 9 şirkete ceza Üreticinin sütüne 6 kuruşluk artış '2017'de Türkiye'den daha... İlk Günkü Gibi Yepyeni Arabalar İçin "Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına... 'Ilgaz'ı dize getiren'... Yıldırım'ın girişimiyle İzmir... 3 yabancı banka Türkiye için kapıda 2016 dev projelerin yılı Borsa haftaya yükselişle başladı BMW Çin'deki 193 bin aracını geri... Otokar 'zırhlı'da hız kesmedi 'Spot elektrikteki dalgalanma zam...
ANALARIN FERYATLARI, ÜLKEMİN GÖZYAŞLARI… Şehitlerimizi uğurluyoruz Edirne'de 120 yabancı uyruklu yakalandı Hamsi yüzde yüz zamlandı FETÖ tutuklusuna 2 milyonluk arsa gelirinin... Darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki... "Üzülerek söylüyorum kültür sanatta... Tunceli'de çatışma İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama "Aşırıcılığın İslam ile hiçbir... Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu Diyarbakır'da 11 köyde sokağa... FETÖ'cü Albay şoförüne 'darbe... Beckham'ın fotoğrafıyla ulaşım... Altaylardan Balkanlara, Urallardan Toroslara...
Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Futbol sahası kayak pistine dönüştürüldü Rus yetkililerden doping itirafı Galatasaray'ın vazgeçilmezi yine... Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi Darüşşafaka Doğuş'ta transfer Fenerbahçe ara vermedi Medipol Başakşehir'de hedef 4'te... Türk boksunda 'Küba' modeli Güreşte 2016 ilklerin yılı oldu Galatasaray devre arasına mutlu giriyor Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için... 'İlk hedefimiz yarışmacı sporcu... Beşiktaş tatile galibiyetle girmek istiyor Sivasspor galibiyet serisini sürdüremedi
Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ...
İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları... Hücrelerin yeniden kurgulanması yaşlanma...
41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede Kültür sanat dünyasında kayıplar... Khotivari'den "Cicili Bicili" gelecek Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda'... George Michael hayatını kaybetti ‘Aysun Kaya' Sokak çocuğu ile röportaj 'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı... Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

Hamsi yüzde yüz zamlandı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, "Bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatlar 10 liraya kadar çıktı." dedi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 15:27
Bu haber 167 kez okundu
Hamsi yüzde yüz zamlandı
 Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili oldu."

Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı kalacağını aktardı. 

AA
Anahtar Kelimeler: Batı KaradenizHamsiAkçakoca Su Ürünleri Kooperatifi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 26 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi