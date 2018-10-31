Hamsi Karadeniz'de ağlara takılmaya başladı

Karadenizli balıkçıların palamudun ardından umutlarını bağladıkları hamsi, ağlara takılmaya başladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den bu yana bol miktarda palamut avcılığı yaptıklarını anımsattı.

Palamudun bir göç balığı olduğunu, son zamanlarda giderek azalmaya başladığını bildiren Bayrak, "Palamut azlığı tezgahlara da yansımış durumda. Palamudun tanesi 15 liradan satılıyor." dedi.

Son günlerde az miktarda da olsa hamsinin ağlara takılmaya başladığını dile getiren Bayrak, kasım ayı ile hamsi avcılığının tam anlamıyla başlayacağını vurguladı.

Bayrak, hamsinin hem vatandaş hem de balıkçılar açısından çok değerli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hamsi bol olduğu zaman diğer balık türlerine ilgi azalıyor. Dolayısıyla fiyatların düşmesi söz konusu oluyor. Aynı zamanda hamsi en çok satılan balık türlerinden biridir. Alıcı çok olduğu için balıkçılarımız daha fazla kazanç elde etmiş oluyor. Tezgahlarda bugüne kadar yer alan hamsi, genellikle Marmara Bölgesi'nde avlanıyordu ancak hamsinin ana vatanı Karadeniz'dir. Bu bölgede avlanan hamsinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamazsınız. İnşallah hamsinin bol avlandığı bir sezon geçiririz."