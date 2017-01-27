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Hamsi diğer balıkların fiyatını da yükseltiyor

Karadeniz'de yaşanan mezgit, istavrit, barbunya ve tirsi bolluğuna rağmen hamsinin az miktarda avlanması ve tezgahlarda kilogramı 10 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılması, diğer balık türlerinin de fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Hamsi diğer balıkların fiyatını da yükseltiyor

Karadeniz'de yaşanan mezgit, istavrit, barbunya ve tirsi bolluğuna rağmen hamsinin az miktarda avlanması ve tezgahlarda kilogramı 10 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılması, diğer balık türlerinin de fiyatlarının artmasına neden oluyor.

27 Ocak 2017 Cuma 11:43
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Hamsi diğer balıkların fiyatını da yükseltiyor

SİNOP - Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi hamsinin bu yıl az miktarda avlanıyor olması tezgahlarda bol miktarda bulunan diğer balık türlerinin de fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

Ülkede 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından özellikle palamut başta olmak üzere mezgit, istavrit ve barbunya gibi balık türlerinde yaşanan bolluğa rağmen tezgahlarda fiyatların yüksek seyretmesi hem tüketiciyi hem de balıkçıları olumsuz etkiliyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi dışında diğer balık türlerinin bu yıl bol miktarda avlandığını söyledi.

Zaman zaman yaşanan düşük fiyatlara rağmen balık fiyatlarının sezonun genelinde yüksek olduğuna işaret eden Bayrak, vatandaşların yüksek fiyat şikayetinin kabul edilebilir olduğunu belirtti.

"Özellikle bu dönem fiyatlar yüksek"

Bayrak, sezonun ilk iki ayında yaşanan palamut bereketinin fiyatları biraz düşürdüğünü anımsatarak, "Ancak hamsi sezonunun başlamasıyla fiyatlar tekrar yükselişe geçti." dedi.

Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle az olan hamsinin dip sulara çekildiğine ve avcılığın tamamen azaldığına dikkati çeken Bayrak, şöyle konuştu:

"Balıkçı arkadaşlarımız dip sulara inen hamsileri geniş ağlarla bir şekilde avlamaya çalışıyorlar. Ancak yeterli oluyor mu? Hayır. Arz, talep meselesi devreye girdiğinde vatandaştan hamsi talebi çok ama avlanan hamsi miktarı az. Hamsinin az olması her dönem balık fiyatlarına etki yapar. Maalesef içinde bulunduğumuz sezon itibarıyla hamsinin az avlanıyor olması balık fiyatlarını yükseltiyor. Örneğin bu sezon hamsi genel anlamda kilogramı 10-15 liradan satılıyor. Eğer 5 lira olsa vatandaş daha çok alacak ve bu da diğer balık türlerinin fiyatlarının düşmesine olanak sağlayacak. Şu an maalesef sezonun geri kalan bölümü içinde böyle bir tablo oluşması mümkün gözükmüyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
HamsiFiyatlarıBalık
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