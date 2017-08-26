Hamilelikte Şıklıkta Zirveyi GeBe İle Yaşayacaksınız!

Hamilelik dönemi bir kadın için on derece heyecanlı bir süreçtir. İçinizde bebeğinizi hissetmek, onun varlığı ile yeniden doğmak bir kadın için unutulmaz ve eşsiz bir deneyimdir. Bu kadar özel ve güzel bir döneminizde sizlerin yanınızda olan, heyecanınızı paylaşan GeBe, hamile giyim kıyafetlerinde en farklı ve estetik parçaları sizlerle buluşturmaktadır. Son derece modern kesimler ile çağa ayak uyduran ve günümüz anne adaylarının zevklerine hitap etmeyi başaran GeBe, özellikle de yaptığı yıldaki 2 ana kreasyon ile her daim yeniliği takip etmenize yardımcı olmaktadır.

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