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Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş

FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, savunma yapan sanık eski albay Uzunoğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı direnen halkı camdan izlediğini söyledi.

Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş

FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, savunma yapan sanık eski albay Uzunoğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı direnen halkı camdan izlediğini söyledi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:03
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Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada, savunma yapan sanık eski albay Ertuğrul Uzunoğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı direnen halkı camdan izlediğini söyledi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşma, darbe girişiminden önce DKK Harekat Eğitim Daire Başkanı olan sanık eski tuğamiral İhsan Bakar'ın savunmasıyla başladı.

Bakar: Darbe girişimine ilişkin kimseye yazılı ya da sözlü emir vermedim

15 Temmuz gecesi DKK'da darbe girişimine yönelik bir hareket olmadığını, karargahın güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbir alındığını iddia eden Bakar, "16 Temmuz'da İstanbul'a geçici göreve gidecektim. Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaimin ardından evime giderek hazırlık yapacaktım. Eve yeni gelmiştim ki 21.00 sularında İrfan Arabacı aradı ve birliğe gelmemi istedi. Mesaiye çağırılmam olağan bir durum olduğu için anormal bir durum görmedim. Karargaha gittikten sonra genelde harekat merkezinde bulundum. Saat 22.41'de Genelkurmaydan çekilen mesaja kadar darbe girişiminden haberdar değildim. Kuvvet Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun televizyonlardaki, 'DKK'nın bu işin içinde yer almadığı' açıklamalarının ardından karargahtaki arka odalara giderek olayların tamamen bitmesini bekledim. Darbe girişimine ilişkin kimseye yazılı ya da sözlü emir vermedim." ifadelerini kullandı.

Yaşananların bir darbe girişimi olduğunu öğrenince "adeta yıkıldığını" öne süren Bakar, daha sonra kendisini telefonla arayan bir tümamiralin, durumun hiyerarşik olup olmadığını sorduğunu ve hiyerarşikse bir sorun olmadığını söylediğini aktardı.

Bunun üzerine kendisinin de böyle bir yaklaşımdan rahatsız olduğunu ve harekat merkezinde olayları anlamaya çalıştıklarını belirterek telefonu kapattığını iddia eden Bakar, darbeye yönelik gelişen olaylara rağmen Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun kendilerini arayarak yönlendirmediğini savundu.

Bakar, "Yurtta Sulh Konseyi atama listesi"nde isminin geçmesiyle ilgili bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını da savunan Bakar, isnat edilen suçlamaları reddetti. Oramiral Bostanoğlu, Tuğamiral Macit Aslan ve Karargah Komutan Vekili Yarbay Aşkın Öge'den şikayetçi olduğunu belirten Bakar, tahliyesini talep etti.

Uzunoğlu: Atama listesini sosyal medyada gördüm 

Sanık eski deniz kurmay albay Ertuğrul Uzunoğlu da emniyet ve savcılık ifadelerini kötü muamele altında verdiğini belirterek, söz konusu ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

Evde bulunduğu sırada, eski plan prensipler başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman'ın araması üzerine karargaha geldiğini anlatan Uzunoğlu, bu sırada Genelkurmay Başkanlığı önünden silah sesleri geldiğini, pencereden baktığında halkın burada toplanmaya başladığını gördüğünü anlattı.

Gelişmeleri pencereden izlediğini, olaylara karışmadığını ifade eden Uzunoğlu, "Terör tehdidi nedeniyle karargaha çağrıldığımı düşündüm. Zaten son zamanlarda bu yönde sürekli uyarılar yapılıyordu. Uçak sesleri akabinde Genelkurmaydan silah sesleri geliyordu. Burada halk birikmişti, halkı camda izliyordum. Gece yarısına doğru darbe girişimi olduğunu öğrendim." diye konuştu.

DKK'nın darbe girişimin içinde yer almadığını, karargahta darbeye taraf olabilecek bir konuşma ve eyleminin olmadığını iddia eden Uzunoğlu, birliğe gelen yazılı mesajlardan da haberinin bulunmadığını savundu. Darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde isminin yer aldığını bir gün sonra sosyal medyadan öğrendiğini belirten Uzunoğlu, darbe girişiminden iki sonra karargaha geldiğinde giriş kartının iptal edildiğini, burada Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından tutuklandığını aktardı.

O gece karargaha gelen herkesin darbeci ve FETÖ'cü ilan edildiğini ileri süren Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kanaat iddianamede bir hüküm haline getirilmiştir. Suç teşkil eden hiçbir eylem olmadığı halde darbeye iştirak ettiğim yazılmıştır. Nöbetçi olmama rağmen karargaha gelmiş olmam darbeye iştirak olarak yorumlanmış. İhtiyaç halinde personel her şekilde birliğine katılır. Sicil amirimin telefonda gelmemi emretmesi üzerine gittim, bu emri sorgulayacak pozisyonda değildim. Hakkımda hazırlanan idari tahkikat raporunda bir durum tespiti yapmaktan ziyade, raporu hazırlayanlar kendilerini mahkeme yerine koyup doğrudan hükümde bulunmuşlardır. Adli makamları yanıltmayı çalışan bu girişimlerin mahkemeden hak ettiği karşılığı bulacağına inanıyorum."

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Uzunoğlu, söz konusu programı kullanmadığını savundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe GirişimiDeniz Kuvvetleri KomutanlığıDKKGenelkurmay Başkanlığı
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