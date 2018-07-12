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"Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız ve bir hafta boyunca darbe karşıtı yayınlar yapacağız. diye konuştu.

"Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız ve bir hafta boyunca darbe karşıtı yayınlar yapacağız. diye konuştu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:13
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"Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini halka unutturmayacaklarını belirterek, "60 yerel ve bölgesel kanalda 15 Temmuz logosu olacak. Bu acı ve kanlı darbe girişimini unutturmamak için milletimizi bilgilendireceğiz. Bir hafta boyunca darbe karşıtı yayınlar yapacağız." dedi.

Burhan, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin, tarihin en karanlık girişimlerinden biri olduğunu söyledi.

Darbenin, milli iradeye, demokrasiye, ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapıldığını belirten Burhan, darbe başarılı olsaydı on binlerce faili meçhul cinayet olacağı ve ekonominin en az elli yıl geriye gideceği değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, darbe gecesi Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin yanında durduklarını vurguladı.

Bugünden başlamak üzere bir hafta boyunca ekranlarda "15 Temmuzu unutma" logosuyla yayın yapacaklarını aktaran Burhan, şöyle devam etti:an

"Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız. 60 yerel ve bölgesel kanalda 15 Temmuz logosu olacak. Bu acı ve kanlı darbe girişimini unutturmamak için milletimizi bilgilendireceğiz. Bir hafta boyunca darbe karşıtı yayınlar yapacağız. Darbenin arka planını inceleyeceğiz, hedefinin ne olduğunu izah edeceğiz. Erol Olçak'ı, İlhan Varank'ı, Ömer Halis Demir'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anacağız. Anadolu medyası her zaman darbeye 'dur' demiştir. Hiçbir zaman ara rejim arayışlarına destek olmadık. Yerel medya 27 Mayıs'ı, bazı ulusal medya mensupları gibi alkışlamadı, 12 Eylül'de yer almadı, 28 Şubat sürecinde darbeye karşı durdu. 17-25 Aralık darbesine de karşı durdu. Bundan sonra da darbelere karşı dimdik duracağız, milli iradenin yanında yer alacağız."

Burhan, bugünlerde özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak, dolar üzerinden Türkiye'ye operasyon yapmak isteyenler olduğuna işaret etti.

Bu operasyonun 15 Temmuz'un devamı niteliğinde olduğunu aktaran Burhan, "Sayın bakanımız 'Milli üretim, milli ekonomi' dediği için uluslararası spekülatörler tarafından hedef alınmaktadır." dedi.

AA

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Anadolu Yayıncılar Derneği
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