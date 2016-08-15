Halka ateş açılması emrini veren firari albaylar gözaltında

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'nın, darbe teşebbüsünde önemli rol oynadıkları tespit edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, Konya'da yakalandı. Darbeci albayların gizlenmesine yardımcı olan Nebi Gazneli’nin kardeşi Ömer Gazneli de gözaltına alındı.

Ömer Gazneli'nin evinde yapılan aramada, firari askerlerin tabancaları bahçede toprağa gömülü halde bulundu.

Yakalanan firari askerlerin 6 Ağustos'ta Konya'ya geldikleri, Ömer Gazneli tarafından başkasına ait kimlikle kiralanan evde kaldıkları, söz konusu tarihten bu yana dışarıya çıkmadıkları, ihtiyaçlarının Gazneli tarafından karşılandığı öğrenildi.

Mısır'a kaçmaya çalışmışlar

Darbeci askerlerin, İstanbul'a gidip, oradan da deniz yolu ile Mısır'a kaçmaya çalıştıkları ancak polisin operasyonuyla son anda planlarının bozulduğu belirtildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde önemli rol oynadıkları belirlenen şüphelilerin darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) halka ateş açılması ve TRT’nin basılması emirlerini verdiği iddia edildi.

Müslüm Kaya'nın WhatsApp'taki kan donduran ifadeleri

Yakalanan askerlerden Müslüm Kaya'nın, FETÖ'ya mensup subayların 15 Temmuz'da WhatsApp'ta oluşturdukları grupta yaptığı yazışmalar deşifre edilmişti.

Darbe gecesi yaptığı yazışmalarda kan donduran ifadeler kullanan ve girişimi engellemeye çalışanlara müdahale için hava desteği isteyen Kaya'nın halktan ve polislerden mukavemet gösterenlere kanlı müdahale talimatları da bu yazışmalarda yer almıştı.

Müslüm Kaya'nın WhatsApp'taki yazışmalardan bazıları şöyle:

- Taksim'de durum kritik

- Taksim'deki takviye Beşiktaş lojmanına gitmiş uçaklar uçuyor

- Özel harekat gelmiş Taksim'e. Hava desteği?

- Polis AKOM’a operasyon yapacakmış. Hava desteği olamaz mı Taksim ve AKOM’da durum kritik

- Taksim TRT radyoyu polis zırhlı araçları sarmış hava desteği, sürekli gaz atıyorlar. Uçak Taksim'de alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar, Taksim radyo gaz ve çok halk var, Taksim kötü

- Uçaklar yaramış Taksim’e. Şu an sakinmiş

- Uçaklar moral için önemli hava aydınlanınca hava desteği artırılabilir mi?

- TRT'den Taksim meydana kuvvet kaydırıyoruz

- Taksim'e zırhlı araç ihtiyacı var Osman

- Zırhlı birlik takviye lazım

- TRT radyoda çatışma. Karşılık veriliyor. Zırhlı birlik takviye lazım

- Taksim'e takviye ihtiyacı var zırhlı araç gönderebilirler mi?

- Taksim'e takviye bir kol gönderiyoruz

- Yayınları kesmemiz lazım

- Arıcılar camisini susturuyoruz

- Taksim'e halk ateş desteği?

"Silah ve mühimmatlarımızı almadığımız için bizi azarladı"

Yakalanan firari askerlerden Nebi Gazneli'nin ise 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde konuşlandırılan erler ve askeri öğrencilere baskıları basına yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca ifadeleri alınan Hava Harp Okulu öğrencileri ile Kuleli Askeri Lisesi Lisesi'nde görevli erler, yaşadıklarını anlatmıştı.

Erlerden S.M, olay günü içtima emri geldiğini, saat 21.00 sıralarında alanda toplandıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Burada Nebi Gazneli isimli komutan silah ve mühimmatlarımızı almadığımız için bizi azarladı, uzmanımızı itekledi. Buraya gelen araçlara bindirilerek, TRT binasına geldik. Başımızda tanımadığımız komutanlar vardı. Bu sırada yanımıza polisler geldi ve teslim olmamızı söyledi. Yanımızda bulunan yüzbaşı, silahla polise ateş açtı. Sonra çatışma çıktı. Bize de ateş açma emri verildi. Silahım tutukluk yaptı. Darbe olduğunu polisten öğrendim. Bizi kandırarak hile ile kışladan dışarı çıkarmışlardır. Suça iştirak etmedim."