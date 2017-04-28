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Halk oylamasının kesin sonuçları Resmi Gazete'de

YSK'nın halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Halk oylamasının kesin sonuçları Resmi Gazete'de

YSK'nın halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

28 Nisan 2017 Cuma 08:48
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Halk oylamasının kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK'nın kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 16 Nisan 2017 Pazar günü halkoyuna sunulduğu hatırlatıldı.

Kararda, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarıyla ilgili il seçim kurulları tarafından yurt içi sandık sonuçlarına göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları ve Ankara İl Seçim Kurulunca yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının YSK'ye ulaştırıldığı kaydedildi.

Bu sonuçlara göre yurt içi sandıkları halk oylaması sonucunun, "Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olan 55 milyon 319 bin 222 seçmenden 48 milyon 374 bin 576'sının oy kullandığı, kullanılan oyların 47 milyon 528 bin 949'unun geçerli, 845 bin 627'sinin geçersiz, katılma oranının yüzde 87,45 olduğu" şeklinde ortaya çıktığı belirtildi. 

Bu çerçevede 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kesin sonuçlarının tespitine ve ilanına karar verildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKResmi GazeteHalk Oylamasının Kesin SonuçlarıReferandum
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