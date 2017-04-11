Halk oylamasını sabote hazırlığındaki 19 DEAŞ üyesi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi kişilerin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında vatandaşların sandığa gitmesini engellemek amacıyla eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlılara yönelik bu sabah kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüte üye oldukları iddia edilen 10 Türk vatandaşı ile 9 Suriye vatandaşı yakalandı.

DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı oldukları tespit edildi

Zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve hücum yeleği ele geçirildi, dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sorguları için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.