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Halk oylamasında sandıktan 'evet' çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 20.50 itibarıyla Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Halk oylamasında sandıktan 'evet' çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 20.50 itibarıyla Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

16 Nisan 2017 Pazar 21:54
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Halk oylamasında sandıktan 'evet' çıktı

ANKARA - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 20.50 itibarıyla Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Halk oylamasında oyların sayımına geçilmesinin ardından yurt içinde sandıkların yüzde 99,97'si açıldı.

Buna göre 24 milyon 326 bin 251 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 173 bin 124 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt içinde katılımın yüzde 87,28 olduğu halk oylamasında yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Yurt dışı sonuçlarında ise açılan sandık yüzde 64,36 oldu. Buna göre 376 bin 493 oy ile yüzde 59,02 "evet", 261 bin 432 oy ile yüzde 40,98 "hayır" çıktı.

"Evet" ve "hayır" oyunun en çok çıktığı iller

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halk oylamasında, saat 20.50 itibarıyla en çok "evet" oyu Bayburt'tan, en fazla "hayır" oyu ise Tunceli'den çıktı.

Oy dağılımına göre, "evet" oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,67 ile Bayburt olurken, en yüksek "hayır" oyu ise yüzde 80,35 ile Tunceli oldu.

AA

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Halk OylamasıÖnce Vatan Gazetesi
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