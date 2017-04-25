Halk oylaması KDK'ya da taşındı

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan itirazların, Danıştaya gerçekleştirilen müracaatın ardından anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) da taşındı.

Vatandaşlar, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli KDK'ya halk oylamasıyla ilgili başvuruda bulundu.

Gönderilen dilekçelerde, mühürsüz oyların geçerli sayılmasının kanuna aykırı olduğu savunuldu.

YSK'nın kesin karar açıklama sürecinin durdurulmasının istendiği başvuru dilekçelerinde, halk oylamasının iptal edilerek yeniden yapılması için tavsiye kararı verilmesi talebinde bulunuldu.