Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88232
ALTIN
146.863
DOLAR
3.6772
STERLIN
4.5660
EURO
3.9138
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 21...
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
Şehit ve gazi yakınları hacca...
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık...
Bu hafta 3 film vizyona giriyor
Bu hafta 3 film vizyona...

Halk oylaması güvenlik toplantılarının ikincisi İstanbul'da yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla, İstanbul'da "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Halk oylaması güvenlik toplantılarının ikincisi İstanbul'da yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla, İstanbul'da "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

17 Şubat 2017 Cuma 13:05
9 Okunma
Halk oylaması güvenlik toplantılarının ikincisi İstanbul'da yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla, İstanbul'da "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yeşilköy'deki WOW Otel'de yapılan toplantıda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın yanı sıra 11 ilin valisi katıldı.

Toplantıda İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın valileriyle birlikte aynı illerin emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları hazır bulundu. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Halk oylamasının güvenliği gündemli toplantının ilki dün Ankara'da yapılmıştı.

Bugün İstanbul'daki toplantının ardından öğleden sonra İzmir'de Ege bölgesinin toplantısı gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluHalk Oylaması Bölge Güvenlik ToplantısıWow Otelİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak
Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak
DEAŞ üyesi 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
DEAŞ üyesi 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek
Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek
Ocakçıoğlu için Yargıtay'da cenaze töreni
Ocakçıoğlu için Yargıtay'da cenaze töreni
İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu
İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu
'2025'te dünya bize tabi olacak'
'2025'te dünya bize tabi olacak'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ