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Halk ekmek ailesine yeni üye

21 çeşit ekmek ve galeta unu üretimi yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda yulaflı ekmek üretimine başlanacak.

Halk ekmek ailesine yeni üye

21 çeşit ekmek ve galeta unu üretimi yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda yulaflı ekmek üretimine başlanacak.

10 Haziran 2012 Pazar 11:23
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Halk ekmek ailesine yeni üye

ANKARA

Her gün 21 çeşit ekmek türü ve galeta unu üretilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda önümüzdeki dönemde yulaflı ekmek de üretilecek.
Fabrikanın Genel Müdürü Ali İlkbahar, normal ekmeğin en çok satılan türlerden olduğunu söyledi.
Yeni üretilecek ekmekler hakkında da bilgi veren İlkbahar, ''Yulaflı ekmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakında çıkaracağız. Tahmin ediyorum iki ay içerisinde çıkaracağız. Şu an tahlillerini yapıyoruz, üretim öncesi, üretim sonrası bekleme sürelerini takip ediyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:24
Anahtar Kelimeler:
Ekmek
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