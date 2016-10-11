Halisdemir'in adı parkta yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına, şehidin memleketi Niğde'de 8 bin metrekarelik alana park kuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Halisdemir için, doğup büyüdüğü yer olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde inşa edilen parkın, 13 Ekim Perşembe günü saat 14.00’de açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, şehidin ailesi ile Kocaeli ve Niğde il protokolünün yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın katılmasının beklendiği bildirildi.

"Şehit evinde özel eşyaları sergilenecek"

Açıklamada, şehidin adını taşıyan park ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Ay yıldızlı bayrağımızın temasını taşıyan park, 8 bin metrekarelik alana kuruldu. Parkın dört bir tarafında ay yıldızlı bayrağımız sergileniyor. Toplam yeşil alanın 5 bin 550 metrekare olacağı parkta 15 Temmuz Şehitler Anıtı da bulunacak. Alanda ilgi çeken başka bir nokta ise 30 metrelik bayrak direği olacak. Parkta ayrıca şehit evi de bulunacak. Şehit evinde Ömer Halisdemir'in özel eşyaları sergilenecek. Parka gelecek ziyaretçiler 15 Temmuz'un simgelerinden şehit Ömer Halisdemir'in şahsi eşyalarını görme imkanı bulabilecek. Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nı ziyaret edecek vatandaşların her türlü ihtiyaçları düşünüldü. Parkta yürüyüş yolları, yeşil alanlar, piknik alanı, spor sahası, fitness alanları, oturma dinlenme alanları yer alacak. Meyve bahçeleriyle süslenecek parkta kameriyeler, sulama sistemleri, aydınlatma sistemleri, otopark, çevre duvarı, ferforje çitler ve giriş kapıları ile dekoratif çeşmeler bulunacak."