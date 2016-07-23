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Haliç'in iki yakası teleferikle birleşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk arasında yapılacak teleferik projesi için start verdi.

Haliç'in iki yakası teleferikle birleşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk arasında yapılacak teleferik projesi için start verdi.

23 Temmuz 2016 Cumartesi 09:36
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Haliç'in iki yakası teleferikle birleşecek
İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk arasında toplam 2 kilometrelik modern ve yüksek kapasiteli teleferik sistemi yapım işi için start verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, teleferik hattının 1/5000'lik planları oy çokluğuyla onayladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, hattın Başkan Kadir Topbaş'ın önem verdiği raylı sistem projelerinden biri olduğunu belirterek, projenin ulaşım ve turizm açısından İstanbul'a ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Başalan, projeyle Haliç'in iki yakasının raylı sistemle birbirine bağlanacağını söyledi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da AA muhabirinin soruları üzerine, mevcut teleferik hattının yetmediğini anlattı.

Hattın turizm ve ekonomiye katkısı olacağını vurgulayan Aydın, "Yabancı turist kadar, yerli turiste de hitap eden özel ve nezih bir yer olan Pierre Loti'de yeni hattın saatte bin 500 yolcu taşıması planlanıyor. Eyüp büyüyor, Eyüp gelişiyor, Eyüp ilerliyor. Çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İstasyon sayısı 3'e çıkacak
İhale süreci devam eden hat, Eyüp'te Haliç vapur iskelesi yanında Eyüp istasyonu ile başlayacak. Hat, turistik merkez olan Pierre Loti tepesinde ikinci istasyonu ile devam ederek, Haliç'in üzerinden geçerek Miniatürk'te 3. istasyon ile son bulacak.

Eyüp-Pierre Loti arasında çalışan eski teleferik hattı, hız ve taşıma kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kaldırılacak, aynı güzergahta daha modern, hızlı ve taşıma kapasitesi yüksek yeni hat kurulacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Eyüp İstasyonu'nda entegre olacak teleferik, Eyüp, Pierre Loti ve Miniatürk istasyonlarından oluşacak. 8 kişilik oturaklı kabinlerden oluşacak teleferikle saatte çift yönde 3 bin yolcu taşınabilecek.

İhale süreci devam eden Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı için bu yıl ihaleye çıkılacak. İstanbul ulaşımına ve turizme önemli katkılar sağlayacak hattın 14 ayda tamamlanması planlanıyor.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2016 11:24
Anahtar Kelimeler:
Haliç - Önce Vatan Gazetesi
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