Haliç Köprüsü kısmi olarak açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, köprünün ''Eski Haliç'' diye adlandırılan orta bölümündeki çalışmalara ilişkin Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı tespitler sonucunda Okmeydanı-Topkapı istikametinin trafiğe açıldığı, sadece Edirnekapı-Boğaziçi Köprüsü istikametindeki köprü trafiğinin kapalı olduğu kaydedildi.



Metrobüs geçişlerinin kontrollü olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, Edirnekapı-Boğaziçi Köprüsü istikametindeki köprü yolunun da akşam geç saatlerde trafiğe açılmasının planlandığı bildirildi.